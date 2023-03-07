Советник врио руководителя Донецкой Народной Республики Ян Гагин допустил, что боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) могут попытаться осуществить прорыв на Артёмовском направлении.
По его словам, киевский режим приказал украинским националистам не прекращать боевые действия в Артёмовске.
"Не исключаю попыток прорыва с тем, чтобы попытаться удержать город", — подчеркнул Гагин в эфире "России 24".
Ранее военный корреспондент Андрей Руденко сообщил, что украинские солдаты начали выходить из Артёмовска через городскую застройку, ведь дорога, расположенная рядом, контролируется российскими войсками.
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Армия России уничтожает колонны ВСУ, которые пытаются покинуть Артёмовск.