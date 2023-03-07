ВСУ: Россия изменила тактику ракетных ударов — теперь атакует с севера

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Россия в очередной раз изменила тактику ракетных ударов, теперь она атакует с севера. Об этом заявили в оперативном командовании "Юг" вооружённых сил Украины (ВСУ).

Представители ОК "Юг" считают, что российские военные изменили направление запуска беспилотников "Герань". Теперь они дронами атакуют с севера и одновременно на юге держат наготове ракетоносители, в воздух также поднимается стратегическая или тактическая авиация.

Ранее в Генштабе ВСУ заявили о недовольстве сменой тактики нанесения ракетных ударов военными РФ. Из-за этого украинская противовоздушная оборона не сумела перехватить все выпущенные ракеты.