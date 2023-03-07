Россия в очередной раз изменила тактику ракетных ударов, теперь она атакует с севера. Об этом заявили в оперативном командовании "Юг" вооружённых сил Украины (ВСУ).
Представители ОК "Юг" считают, что российские военные изменили направление запуска беспилотников "Герань". Теперь они дронами атакуют с севера и одновременно на юге держат наготове ракетоносители, в воздух также поднимается стратегическая или тактическая авиация.
Ранее в Генштабе ВСУ заявили о недовольстве сменой тактики нанесения ракетных ударов военными РФ. Из-за этого украинская противовоздушная оборона не сумела перехватить все выпущенные ракеты.
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