В Воздушном командовании ВСУ заявили о недовольстве сменой тактики российских ракетных ударов

1:20 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Генштабе Вооружённых сил Украины (ВСУ) опять пожаловались на российских военных, которые в очередной раз сменили тактику нанесения ракетных ударов. Из-за этого не все выпущенные ракеты украинская противовоздушная оборона сумела перехватить. Спикер Воздушного командования ВСУ Юрий Игнат прямо заявил, что данный факт ему не нравится, пишет "Военное обозрение".

Россияне то запускают ракеты вместе с дронами-камикадзе, то отдельно, то днём, то утром, а теперь ещё и ночью и всего лишь несколько штук. В результате украинские аналитики совсем запутались, а ПВО с последним ударом не справилась.

По словам офицера, российский корабль из акватории Чёрного моря выпустил на этот раз всего четыре ракеты "Калибр". ПВО их все перехватить не смогла.

Однако, украинская противовоздушная оборона по-прежнему самая эффективная в мире, она перехватывает 75-80% российских "Калибров", чего не может ни одна страна в мире, попытался оправдаться спикер ВСУ.

Ранее Игнат рассказал о "новой тактике" ВС РФ, в рамках которой сначала запускаются беспилотники и ракеты-мишени, а затем идёт вторая волна.