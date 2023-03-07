Военкор Руденко: мощные взрывы слышны в Купянском районе Харьковской области

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Купянском районе Харьковской области прогремели мощные взрывы. Об этом сообщил военный корреспондент Андрей Руденко.

Информация об обстреле Купянского района также появилась в украинских СМИ. Как отмечает издание "Страна.ua", взрывы были слышны во время воздушной тревоги.

Украинские власти ещё не комментировали сведения об атаке.

Утром 7 марта на Украине объявили воздушную тревогу из-за угрозы ракетных ударов. Сначала сирены сработали на территории Киевской и Винницкой областей, а к 10:35 распространились по всей стране, следует из данных онлайн-ресурса по оповещению населения.