Во всех областях Украины прозвучала воздушная тревога

0:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В понедельник, шестого марта, украинские власти предупредили, что страна может подвергнуться ракетному обстрелу.

Данные о воздушной тревоге опубликованы на официальном сайте Министерства цифровой трансформации Украины, которое разработало специальную карту. Сирены прозвучали во всех областях, отметили чиновники. В издании "Страна.ua" подтвердили угрозу.

Ранее воздушную тревогу объявили в Киеве. Причиной послужил неопознанный шар в небе. В городской администрации выяснили, что объект не является опасным.