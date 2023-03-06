В понедельник, шестого марта, украинские власти предупредили, что страна может подвергнуться ракетному обстрелу.
Данные о воздушной тревоге опубликованы на официальном сайте Министерства цифровой трансформации Украины, которое разработало специальную карту. Сирены прозвучали во всех областях, отметили чиновники. В издании "Страна.ua" подтвердили угрозу.
Ранее воздушную тревогу объявили в Киеве. Причиной послужил неопознанный шар в небе. В городской администрации выяснили, что объект не является опасным.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российские военные в бою разбили группу боевиков ВСУ, а выживших захватили в плен.