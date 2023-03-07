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В Asia Times заявили, что бои за Артёмовск уже стали для Украины началом конца

1:57
Силовые структуры

Скоро мы будем наблюдать гибель Украины, поэтому Западу необходимо определиться с масштабами поражения. Арсеналы НАТО опустошены, а ВСУ уже давно истощены, большая часть населения страны будет истреблена. Россия же обретёт при этом ряд преимуществ. К такому выводу пришёл обозреватель Asia Times Брэндон Вайхерт.

"Если кто-то искренне считает, что противостояние на истощение может закончиться урегулированием на переговорах — как бы не так! Москва пошла ва-банк. Окно возможности для урегулирования захлопнулось. Если Россия не потерпит в ближайшее время решительного поражения (а, судя по битве под Артёмовском, это ей не грозит), то одно лишь численное превосходство русских над ВСУ обеспечит им желанную победу", — уверен автор материала.

Поражения ВСУ и НАТО можно было избежать, но Россия сыграла на опережение, поняв, что Запад уже "перенапрягся" и пустила в ход все средства, чтобы сломить Киев. Начало конца, вероятно, мир наблюдает уже сейчас в Артёмовске, сичтает Вайхерт.

Спустя месяц боёв за город ВС РФ удалось обескровить противника, и киевское командование будет вынуждено вывести свои войска. Но Владимир Зеленский сдавать Артёмовск не собирается — к горячей точке подводят новые подразделения.

Обозреватель указал на важность взятия города. Всё дело в выходе к реке Днепр, который является главным транспортным и торговым путём Украины.

"Пока что вытеснить русских из этого района украинцам не удалось. Если Артёмовск падёт, а, похоже, это произойдет уже вот-вот, и слабеющие украинские защитники будут отброшены ещё дальше, то Западу пора озаботиться судьбой Днепра. Российский контроль над рекой также предотвратит необдуманное нападение украинцев на Крым", — заключил Вайхерт.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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