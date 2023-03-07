Бои за Артёмовск идут очень серьёзные. Это подтверждает и украинская сторона в лице президента украины Владимира Зеленского, и советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин. Он отметил, что нельзя недооценивать противника, боевики ВСУ бьются отчаянно.
Киевское командование не обращает внимание на большие потери в Артёмовске и продолжает перебрасывать туда резервы. Ежедневно в городе уничтожают порядка сотни солдат украинской армии, удерживать населённый пункт должно быть невыгодно Киеву, считает Гагин.
"Они стараются бросать резервы, готовят новые резервы, сейчас новый батальон перевели туда", — сказал он в эфире "Россия 24".
Ранее Гагин сообщал, что в Артёмовске на данный момент остаётся около десяти тысяч боевиков ВСУ.
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Армия России уничтожает колонны ВСУ, которые пытаются покинуть Артёмовск.