Песков заявил об отсутствии предпосылок для перехода СВО на Украине в мирное русло

Предпосылок для перехода конфликта на Украине в мирное русло нет. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Россия будет идти к поставленным целям путём специальной военной операции.

Также он отметил, что украинским конфликтом управляет Вашингтон.