Предпосылок для перехода конфликта на Украине в мирное русло нет. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Россия будет идти к поставленным целям путём специальной военной операции.
Также он отметил, что украинским конфликтом управляет Вашингтон.
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