Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что Вашингтон не желает заканчивать украинский конфликт, комментируя недавнее заявление МИД Китая, что им управляет "невидимая рука".
"Конфликтом на Украине управляет вполне себе видимая рука — это рука Вашингтона, он не хочет завершения этой войны", — сказал российский чиновник.
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