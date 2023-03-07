Помощник руководителя Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил, что Вооружённые силы Российской Федерации за минувшие несколько дней во время боевых действий в Артёмовске взяли в плен большое число украинских военных.
"Большая часть из них — это представители Западной Украины", — добавил военный в эфире телеканала "Россия-1".
По информации Алаудинова, солдаты ВСУ психологически устали. Также он отметил, что Киев готовит три корпуса для контрнаступления. Как подчеркнул военный, расслабляться нельзя.
Ранее командир "Ахмата" сообщил о своём возвращении на фронт после отравления.
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Армия России уничтожает колонны ВСУ, которые пытаются покинуть Артёмовск.