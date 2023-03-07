Командир "Ахмата" Алаудинов рассказал о пленении украинских военных в Артёмовске

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Помощник руководителя Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил, что Вооружённые силы Российской Федерации за минувшие несколько дней во время боевых действий в Артёмовске взяли в плен большое число украинских военных.

"Большая часть из них — это представители Западной Украины", — добавил военный в эфире телеканала "Россия-1".

По информации Алаудинова, солдаты ВСУ психологически устали. Также он отметил, что Киев готовит три корпуса для контрнаступления. Как подчеркнул военный, расслабляться нельзя.

Ранее командир "Ахмата" сообщил о своём возвращении на фронт после отравления.