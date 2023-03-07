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Полковник ВС Австрии Райснер заявил, что ВС Украины начали отступать из Артёмовска ещё две недели назад

1:18
Силовые структуры

Киевское командование уже начало выводить войска из Артёмовска (Бахмута), а Россия в скором времени установит контроль над городом окончательно. Об этом заявил командующий гвардией ВС Австрии полковник Маркус Райснер. Он полагает, что у ВСУ есть только одна возможность отступать — через леса и поля, так как российские силы контролируют огнём все дороги.

Полковник ВС Австрии Райснер заявил, что ВС Украины начали отступать из Артёмовска ещё две недели назад

"Если не произойдёт ещё одного сюрприза, Бахмут скоро падёт. Основная масса украинских солдат уже выведена из города. Отступление началось уже две недели назад", — приводит его слова RND.

Первоначально Киев выводил из Бахмута тяжёлую технику, сейчас делает попытки вывести из "артёмовской мясорубки" и пехоту, сообщает Райснер.

Институт изучения войны в США также уверен, что украинская армия совершает "ограниченный тактический отход из Бахмута", но пока нет ясности — полный это отход или нет.

По мнению Рейснера, успех захвата Бахмута для России в решающей степени зависит от того, сколько украинских солдат они смогут взять в плен.

Ранее сообщалось, что взятие Артёмовска станет началом конца для Украины.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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