Главред "Цензора" Бутусов: расстрелянный солдат ВСУ — снайпер из Черниговской области

Главред сайта "Цензор" Юрий Бутусов заявил, что расстрелянный военный с разлетевшегося вчера по Сети видео, это не Тимофей Шадура из 30-й бригады, как заявляло ранее командование Сухопутных войск ВСУ.

По словам журналиста, погибший — Александр Мациевский, солдат роты огневой поддержки 163-го батальона Территориальной обороны города Нежин 119-й бригады сил ТРО. Его, как утверждает Бутусов, уже опознали сослуживцы по нескольким приметам, в частности, по закрытому пластырем ушибу над правой бровью.

Мациевский родился в 1980 году, опыта военной службы раньше не имел, пошел воевать добровольцем с первых дней спецоперации в составе батальона, защищавшего Черниговскую область. Он служил снайпером, уточняет издание "Страна".

Напомним, видео странного расстрела военного в форме ВСУ появилось вчера. Предположительно, боевика казнили свои, но пока непонятно, за что.