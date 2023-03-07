Отступление ВСУ из Артёмовска срывается из-за погоды и нехватки техники: подробности

1:30 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

С утра сегодня, 6 марта, отступление подразделений ВСУ из Артёмовска серьёзно замедлилось.

Об этом сообщает телеканал RT.

Из-за потепления и осадков дороги размыты, что сделало невозможным быстрое отступление тяжёлой техники украинской пехоты.

По предварительной информации, несколько десятков бронетранспортёров подразделения 214 батальона, 3-й бригады оперативного назначения, 63-й и 93-й мехбригад ВСУ начали пробиваться в Часов Яр. Пробивались они через оставленные жителями домовладения в районе н. п. Богдановка, Берховского водохранилища и села Урочище Поповское. Нацисты разрушают строения, попадающиеся у них на пути, прокладывая новые тропы для пехоты.

Но главные проблемы отступающим националистам создают американские броневики HMMWV. Они составляют основную часть техники подразделений теробороны и Нацгвардии. Из-за большой массы американские машины застревают и вязнут в чернозёме.

Именно из-за этого с начала отступления погибли или ранены не менее 350 боевиков ВСУ. Артиллеристы РФ поражали скопления личного состава врага в тот момент, когда ради буксировки HMMWV приходили несколько БТР с инженерно-транспортными подразделениями армии Украины.