Российская армия контролирует почти половину Артёмовска.
Об этом сообщили в администрации главы ДНР Дениса Пушилина.
По информации, у боевиков киевского режима на данный момент начались серьёзные проблемы с отступлением в сторону Часова Яра. Из-за опасения ударов артиллеристов и авиации ВКС России ВСУ массово оставляют тяжёлую технику в Артёмовске и пригородах, а лёгкая техника не справляется с бездорожьем.
Пехота националистов бросает тяжёлое вооружение вдоль дорог, убегают националисты лишь со стрелковым оружием, однако сразу попадают под удары ВС РФ.
Ранее AFP подтвердило, что украинские военные начали отход из Артёмовска.
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Армия России уничтожает колонны ВСУ, которые пытаются покинуть Артёмовск.