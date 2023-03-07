Администрация Пушилина: российские силы контролируют почти половину Артемовска

Российская армия контролирует почти половину Артёмовска.

Об этом сообщили в администрации главы ДНР Дениса Пушилина.

По информации, у боевиков киевского режима на данный момент начались серьёзные проблемы с отступлением в сторону Часова Яра. Из-за опасения ударов артиллеристов и авиации ВКС России ВСУ массово оставляют тяжёлую технику в Артёмовске и пригородах, а лёгкая техника не справляется с бездорожьем.

Пехота националистов бросает тяжёлое вооружение вдоль дорог, убегают националисты лишь со стрелковым оружием, однако сразу попадают под удары ВС РФ.

Ранее AFP подтвердило, что украинские военные начали отход из Артёмовска.