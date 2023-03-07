Политолог о судьбе комплексов Patriot и танков Leopard на СВО: "Сожжём за 2 недели"

1:19 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Директор Центра военно-политических исследований концерна "Алмаз-Антей", доктор исторических наук, профессор Алексей Подберёзкин в беседе с Pravda.Ru рассказал, как быстро будут уничтожены зенитные комплексы Patriot и танки Leopard.

Он объяснил, что американский зенитный ракетный комплекс Patriot — это система, которая не действует в одиночку.

"Одной батареей там ничего не сделаешь и толку от неё не будет особенно. По качеству она хуже "Бука" намного, тем более С-400. Поэтому ничего здесь особенного нет. Как мне сказал один из разработчиков "Калибров" в "Алмаз-Антее" "сожжем за 2 недели", — выразил своё мнение политолог.

Подберёзкин рассказал, что танки Leopard не очень пригодны для войны, так как являются "штучным товаром".

"Если их соберут хотя бы батальон, что маловероятно, то, может быть, заметное явление из этого и получится. Но, на самом деле, без поддержки ремонтной базы и без квалифицированного командования в таких небольших количествах ничего страшного с этим не будет, кроме того, что сожгут их, вот и всё", — объяснил эксперт.

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