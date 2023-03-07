Два батальона причастной к расстрелу пленных ВС РФ в Макеевке 80-й бригады ВСУ уничтожены под Артёмовском

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Ударом по позициям вооружённых сил Украины (ВСУ) в Часовом Яре, куда отходят с 1 марта украинские войска из Артёмовска (Бахмута), уничтожены расположения двух батальонов 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Об этом сообщает "Военная хроника" со ссылкой на источники с мест.

По данным издания, в ходе авиаудара погиб командир 1-го десантно-штурмового батальона майор Андрей Луканюк.

Предположительно, его подразделение причастно к расстрелу российских военнопленных в Макеевке в Луганской Народной Республике (ЛНР) в ноябре прошлого года.