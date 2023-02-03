ВС РФ уничтожили под Сватово десантников ВСУ, расстрелявших пленных в Макеевке

В районе населённого пункта Сватово в Луганской Народной Республике (ЛНР) военные России разбили опорник 80-й бригады десанта вооружённых сил Украины (ВСУ), уничтожив карателей. Об этом сообщают военные корреспонденты "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Репортёры отмечают, что именно боевики этой бригады расстреливали безоружных российских пленных бойцов в Макеевке в Донецкой Народной Республике (ДНР), а ранее они прославились зверствами против населения Донбасса.

Сейчас в ходе атаки ВС РФ уничтожено очередное подразделение этой десантной бригады ВСУ, пишут военкоры.

Ранее офицер армии ЛНР заявил, что расстрелявшую пленных в Макеевке 80-ю бригаду ВСУ выдали свои же за деньги.