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CNN: Зеленский объяснил оборону Бахмута нежеланием открывать дорогу на Краматорск

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Силовые структуры

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему в Киеве приняли решение продолжать оборону Артёмовска (Бахмута). Он считает, что после взятия города российскими войсками они смогут продолжить наступление и освободить другие крупные города ДНР, передаёт CNN.

CNN: Зеленский объяснил оборону Бахмута нежеланием открывать дорогу на Краматорск

В интервью телеканалу Зеленский заявил, что после Бахмута армия России может пойти дальше — на Краматорск и на Славянск. Дорога на другие города на Донецком направлении будет открыта, заметил он.

Ранее вчера на совещании у Зеленского с военным командованием было принято решение не уходить из Артёмовска, а направить туда резервы.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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