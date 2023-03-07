Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему в Киеве приняли решение продолжать оборону Артёмовска (Бахмута). Он считает, что после взятия города российскими войсками они смогут продолжить наступление и освободить другие крупные города ДНР, передаёт CNN.
В интервью телеканалу Зеленский заявил, что после Бахмута армия России может пойти дальше — на Краматорск и на Славянск. Дорога на другие города на Донецком направлении будет открыта, заметил он.
Ранее вчера на совещании у Зеленского с военным командованием было принято решение не уходить из Артёмовска, а направить туда резервы.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Армия России уничтожает колонны ВСУ, которые пытаются покинуть Артёмовск.