CNN: Зеленский объяснил оборону Бахмута нежеланием открывать дорогу на Краматорск

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему в Киеве приняли решение продолжать оборону Артёмовска (Бахмута). Он считает, что после взятия города российскими войсками они смогут продолжить наступление и освободить другие крупные города ДНР, передаёт CNN.

В интервью телеканалу Зеленский заявил, что после Бахмута армия России может пойти дальше — на Краматорск и на Славянск. Дорога на другие города на Донецком направлении будет открыта, заметил он.

Ранее вчера на совещании у Зеленского с военным командованием было принято решение не уходить из Артёмовска, а направить туда резервы.