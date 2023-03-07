РВ: тяжёлые бои в Бахмуте продолжаются, ВСУ бросили в бой подкрепление

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Тяжелейшие бои в Артёмовске (Бахмуте) продолжаются, город охвачен огнём. ВСУ бросили в бой подкрепление и пытаются контратаковать на южном участке для улучшения тактического положения. Об этом сообщают военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале во вторник вечером.

Украинские военные аналитики подтверждают, что в Забахмутке ВСУ практически ничего не контролируют, отмечают авторы канала. Общая ситуация остаётся для ВСУ крайне сложной.

"Бахмут стоит, но стоит очень большой ценой для ВСУ", — заключают украинские пропагандисты.

Украинская армия продолжает нести колоссальные потери, в боях активно участвуют иностранные наёмники.