Тяжелейшие бои в Артёмовске (Бахмуте) продолжаются, город охвачен огнём. ВСУ бросили в бой подкрепление и пытаются контратаковать на южном участке для улучшения тактического положения. Об этом сообщают военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале во вторник вечером.
Украинские военные аналитики подтверждают, что в Забахмутке ВСУ практически ничего не контролируют, отмечают авторы канала. Общая ситуация остаётся для ВСУ крайне сложной.
"Бахмут стоит, но стоит очень большой ценой для ВСУ", — заключают украинские пропагандисты.
Украинская армия продолжает нести колоссальные потери, в боях активно участвуют иностранные наёмники.
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Армия России уничтожает колонны ВСУ, которые пытаются покинуть Артёмовск.