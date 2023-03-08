На Краснолиманском направлении бойцы Западного военного округа (ЗВО) уничтожили подразделение украинских националистов, которое пыталось прорваться на территорию ЛНР.
Солдаты ВСУ были обнаружены разведкой, после чего по боевикам был открыт огонь из крупнокалиберной зенитной установки.
"Отработали в составе бронегруппы с танком Т-72 и своей ЗУ-23 по группе пехоты от пяти до семи человек на удалении до 850 метров", — пояснил зенитчик с позывным "Звезда" журналистам агентства РИА Новости.
Он добавил, что неприятель пытался отстреливаться из миномётов, но безуспешно.
Ранее луганский военный эксперт предупредил о голоде в оккупированных сёлах ЛНР из-за действий националистов.
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Командование ВСУ считает, что расстрелянным на камеру боевиком ВСУ является Тимофей Шадура.