Подоляка рассказал о новых бомбах России, вызвавших панику в ВСУ: уничтожают всё

1:32 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

ВСУ напуганы новым оружием России, мгновенно уничтожающим опорные пункты.

Об этом заявил военный обозреватель Юрий Подоляка.

Российская армия стала применять в СВО новые планирующие авиационные бомбы УПАБ-1500Б с массой 1,5 т. Они предназначены для уничтожения целей высокого уровня защиты: опорные пункты и укрепления. По словам аналитика, бомба принята на вооружение в 2019 году.

"Её можно сбросить с большой высоты на расстоянии 40 километров от точки поражения. При помощи планирующих плоскостей и навигации можно её очень точно вывести на цель и принести очень мощный заряд, избежав потери летательного аппарата. 1000 кг боевой части примерно равно двум боеголовкам "Калибра", — отметил эксперт.

Авиаснаряды планирующего типа лишают ВСУ основного козыря — укреплений, которые готовились с 2014 года. Теперь армия РФ может пробивать "опорники" националистов, не тратя много боеприпасов.

Подоляка подчеркнул, что такая бомба всё уничтожает, даже если упадёт в 20-30 метрах от укрепления — она там просто всё сдвинет, поэтому Киев очень боится этого оружия. Когда ВС РФ стали его применять, у ВСУ началась паника, подытожил Подоляка в программе "Время покажет".