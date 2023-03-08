Российская авиация продолжает наносить массированные удары по укрперайонам вооружённых сил Украины (ВСУ) в Авдеевке под Донецком, поддерживая наступление штурмовых групп. Об этом сообщают военкоры "Русской весны" в своём Telegram-канале.
Репортёры также опубликовали видео, снятое украинским военным, на котором он показал последствия ударов и неразорвавшуюся большую авиабомбу.
Одна из осколочно-фугасных бомб не разорвалась, вероятно, потому что была сброшена бомбардировщиком с небольшой высоты. Это не топливный бак от самолёта, как пишут некоторые, а именно авиабомба, добавили эксперты канала.
Ранее сегодня появились сообщения, что российские военные продвинулись на Авдеевском направлении и взяли под контроль населённый пункт Весёлое.
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Командование ВСУ считает, что расстрелянным на камеру боевиком ВСУ является Тимофей Шадура.