РВ: боевик ВСУ показал упавшую в Авдеевке неразорвавшуюся "большую" бомбу

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российская авиация продолжает наносить массированные удары по укрперайонам вооружённых сил Украины (ВСУ) в Авдеевке под Донецком, поддерживая наступление штурмовых групп. Об этом сообщают военкоры "Русской весны" в своём Telegram-канале.

Репортёры также опубликовали видео, снятое украинским военным, на котором он показал последствия ударов и неразорвавшуюся большую авиабомбу.

Одна из осколочно-фугасных бомб не разорвалась, вероятно, потому что была сброшена бомбардировщиком с небольшой высоты. Это не топливный бак от самолёта, как пишут некоторые, а именно авиабомба, добавили эксперты канала.

Ранее сегодня появились сообщения, что российские военные продвинулись на Авдеевском направлении и взяли под контроль населённый пункт Весёлое.