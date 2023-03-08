Военные России взяли населённый пункт Весёлое, продолжая окружать Авдеевку

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На Авдеевском направлении продолжается наступление российских войск, они пытаются взять стратегически важный укрепрайон вооружённых сил Украины (ВСУ) в кольцо. В среду появилась информация о продвижении российской армии в районе населённого пункта Весёлое и его взятии, сообщает "Военное обозрение" со ссылкой на источники с передовой.

Издание отмечает, что до окраин Авдеевки от Весёлого меньше двух километров. ВСУ попытались выбить подразделения ВС РФ, закрепившиеся в посёлке, но неудачно, противник вынужден был вернуться на прежние позиции.

Также есть данные, что командование ВСУ перебросило в Авдеевку 53-ю механизированную бригаду из-под Артёмовска (Бахмута) для того, чтобы не дать завершить окружение города.

Украинские ресурсы в открытую сообщают о потере Весёлого, однако в Генштабе ВСУ это не признают, заявляя, что все атаки российских войск были отбиты.