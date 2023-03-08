Разведывательный БПЛА ВВС США замечен в центре Черного моря недалеко от берегов Крыма.
Как сообщает Telegram-канал "Ваши новости", американский самолёт радиоэлектронной разведки взлетел с авиабазы в Италии и продолжает кружить у западного побережья Чёрного моря.
Шведский самолёт радиоэлектронной разведки Gulfstream заметили недалеко от Калининграда и белорусско-польской границы.
Их сопровождают два самолета-дозаправщика Boeing KC-135R Stratotanker.
Ранее сообщалось, что в США планируют установить ракету класса "воздух-воздух" на украинские МиГ.
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Командование ВСУ считает, что расстрелянным на камеру боевиком ВСУ является Тимофей Шадура.