У берегов Крыма зафиксирована подозрительная активность разведывательных самолётов НАТО

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Разведывательный БПЛА ВВС США замечен в центре Черного моря недалеко от берегов Крыма.

Как сообщает Telegram-канал "Ваши новости", американский самолёт радиоэлектронной разведки взлетел с авиабазы в Италии и продолжает кружить у западного побережья Чёрного моря.

Шведский самолёт радиоэлектронной разведки Gulfstream заметили недалеко от Калининграда и белорусско-польской границы.

Их сопровождают два самолета-дозаправщика Boeing KC-135R Stratotanker.

Ранее сообщалось, что в США планируют установить ракету класса "воздух-воздух" на украинские МиГ.