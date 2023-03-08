Politico: в США думают над установкой ракет класса "воздух-воздух" на украинские МиГ

1:14 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Пентагон размышляет над возможной установкой современных ракет класса "воздух-воздух" на боевые самолёты МиГ Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом пишет Politico, ссылаясь на источники в Минобороны США.

По информации издания, американские военные инструкторы пытаются найти способы размещения ракет средней дальности AIM-120 на украинских истребителях. Отмечается, что эти снаряды, согласно заявленным характеристикам, подходят лишь для западных военных самолётов. Их можно установить, допустим, на истребители F-16, сказано в публикации.

Как пояснила автор материала, если Пентагон всё-таки разместит AIM-120 на боевых самолётах ВСУ, это будет первый случай, когда Вашингтон разрешит Киеву использовать ракеты класса "воздух-воздух".

"США предпринимают последнюю попытку оснастить старые платформы новыми возможностями перед ожидаемой кровавой весной", — подчёркивается в статье.

Ранее военкор Семён Пегов сообщил, что украинские солдаты начали использовать управляемые бомбы США JDAM в ходе боевых действий.