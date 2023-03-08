Генерал ВСУ Сырский: Украина пытается создать для армии России положение "цугцванга"

0:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Командующий Сухопутными войсками вооружённых сил Украины (ВСУ) генерал Александр Сырский посетил Бахмут (Артёмовск) в четвёртый раз за последние две недели. Об этом сообщают украинские источники.

На передовой Сырский наградил солдат ВСУ и заявил, что Украина пытается создать для армии РФ положение "цугцванга", чтобы её каждый следующий шаг вёл к ухудшению ситуации.

Добавим, вчера президент Владимир Зеленский заявил в интервью CNN, что Бахмут "не должен быть окружён", и ВСУ, обороняя город, готовятся к контрнаступлению.