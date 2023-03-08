Командующий Сухопутными войсками вооружённых сил Украины (ВСУ) генерал Александр Сырский посетил Бахмут (Артёмовск) в четвёртый раз за последние две недели. Об этом сообщают украинские источники.
На передовой Сырский наградил солдат ВСУ и заявил, что Украина пытается создать для армии РФ положение "цугцванга", чтобы её каждый следующий шаг вёл к ухудшению ситуации.
Добавим, вчера президент Владимир Зеленский заявил в интервью CNN, что Бахмут "не должен быть окружён", и ВСУ, обороняя город, готовятся к контрнаступлению.
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Командование ВСУ считает, что расстрелянным на камеру боевиком ВСУ является Тимофей Шадура.