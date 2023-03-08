Onet: у польских автоматов GROT, поставляемых ВСУ, выявили серьёзные недостатки

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Польские военнослужащие нашли серьёзные технические проблемы в работе автоматов Grot, поставляемых киевскому режиму, пишет Onet.

По информации издания, в отчёте, который был создан по итогам учебных тренировок спецназовцев из Польши и Украины, отмечается, что карабин регулярно "клинит". Кроме того, военные обратили внимание на отсутствующие болты крепления ствола на некоторых образцах. Они также сообщили о плохом состоянии пластиковых накладок на рычагах взведения и замков выдвижения приклада после учебных стрельб.

"Польские солдаты представили длинный список с очень серьёзными проблемами", — сказано в публикации.

Кроме того, в материале подчёркивается, что поразить цель с помощью автомата Grot довольно сложно. Как пояснили авторы статьи, это оружие срочно нужно модернизировать.