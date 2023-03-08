Украинский боевик показал на видео огромную воронку от прилёта "чего-то очень тяжёлого". После попадания ракеты в земле образовалась огромная яма. Кадры опубликовали военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.
Удар, вероятно, был нанесён по колонне техники, передвигавшейся по полевой дороге. Вокруг видны разбитые автомобили и ящики с боеприпасами.
На записи военный ВСУ жалуется, что блиндаж такого бы точно не выдержал. Он называет воронку "порталом в ад".
Ранее боевик ВСУ показал огромную неразорвавшуюся авиабомбу, упавшую в Авдеевке под Донецком.
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Командование ВСУ считает, что расстрелянным на камеру боевиком ВСУ является Тимофей Шадура.