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ВСУ назвали имя бойца, расстрелянного после слов "Слава Украине": Александр Мациевский

0:54
Силовые структуры

В региональном управлении Сил территориальной обороны "Север" ВСУ заявили, что военнослужащий, расстрелянный после слов "Слава Украине" на известном видео, — это Александр Мациевский, боец 163-го батальона 119-й отдельной бригады ТРО Черниговской области.

ВСУ назвали имя бойца, расстрелянного после слов "Слава Украине": Александр Мациевский

В сообщении управления в соцсетях говорится, что погибшего узнали мать, сын и бойцы его подразделения. По некоторым данным, связь с солдатом пропала 30 декабря прошлого года в районе Соледара. Что произошло дальше, неизвестно.

Ранее о том, что расстрелянный боец с разлетевшегося по Сети странного видео — снайпер из 30-й бригады Мациевский, заявил главред сайта "Цензор" Юрий Бутусов. Теперь ВСУ официально подтвердили эту версию.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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