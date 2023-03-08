В региональном управлении Сил территориальной обороны "Север" ВСУ заявили, что военнослужащий, расстрелянный после слов "Слава Украине" на известном видео, — это Александр Мациевский, боец 163-го батальона 119-й отдельной бригады ТРО Черниговской области.
В сообщении управления в соцсетях говорится, что погибшего узнали мать, сын и бойцы его подразделения. По некоторым данным, связь с солдатом пропала 30 декабря прошлого года в районе Соледара. Что произошло дальше, неизвестно.
Ранее о том, что расстрелянный боец с разлетевшегося по Сети странного видео — снайпер из 30-й бригады Мациевский, заявил главред сайта "Цензор" Юрий Бутусов. Теперь ВСУ официально подтвердили эту версию.
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Командование ВСУ считает, что расстрелянным на камеру боевиком ВСУ является Тимофей Шадура.