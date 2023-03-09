Рано утром 9 марта российские войска нанесли массированный ракетный удар по критической инфраструктуре на всей территории Украины.
Местные жители сообщают о взрывах в Киеве, Харькове, Запорожье, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях, а также в Тернополе.
"В украинских соцсетях паника, пишут что ПВО не справляется с атаками. Во многих областях пропал свет", — рассказал российский телеведущий Руслан Осташко.
По словам военного эксперта Сергея Колясникова, удары также нанесены по Одессе, Луцку, Ровно, Коровограду, Львову, Житомиру, Виннице, Николаеву, Волыни, Чернигову и Сумам.
Ранее специалисты пришли к выводу, что использование ВС РФ бомб УПАБ-1500 нарушило планы Киева по весеннему контрнаступлению.
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