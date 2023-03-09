Военный эксперт Подоляка: на Украину летит вторая волна "мопедов"

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

За первой атакой российских дронов-камикадзе "Герань-2", которые около трёх часов утра атаковали цели по всей территории Украины, к важным инфраструктурным объектам приближается "вторая волна "мопедов", сообщил военный эксперт Юрий Подоляка.

"Атака на данный час ещё не прекращена в виду подхода второй волны "мопедов", — написал специалист в своём Telegram-канале.

Он также рассказал, ссылаясь на данные украинской разведки, что в воздухе находятся около десяти российских ракетоносцев Ту-95, а боевые корабли Каспийской военной флотилии, также вооруженные ракетами, заняли позиции для стрельбы.

Ранее сообщалось, что украинское ПВО не справилось с массированным ракетным ударом, и это вызвало панику в местных соцсетях.