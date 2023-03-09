Wargonzo: Донецкий фронт ожил, интенсивность боёв значительно выросла

На Донецком направлении спецоперации наблюдаются интенсивные бои между российскими подразделениями и украинскими боевиками, сообщил военкор, автор проекта Wargonzo Семён Пегов.

По его словам, Вооружённые силы России после артиллерийской подготовки попытались продвинуться к населённому пункту Новомихайловка для выравнивания линии соприкосновения. Он добавил, что боевые действия в этом районе продолжаются.

Как пояснил военкор, ожесточённые столкновения также развернулись в городской черте Марьинки, где армия РФ непрерывно осуществляет штурм.

Пегов отметил, что ВС России прорвали оборону ВСУ неподалёку от Северного. Это позволит российским солдатам установить контроль над укрепрайоном ВСУ в Авдеевке, считает журналист. Он подчеркнул: с севера армия РФ перерезала участок трассы Н-20, взяв населённый пункт Весёлое. В публикации военкора сказано, что активные бои не прекращаются в районе Красногоровки, Орловки, Александрополя и Донецка.

"На Донецком фронте значительно возросла интенсивность боёв", — резюмировал Пегов.