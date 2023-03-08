Гагин: попытки ВСУ сдержать наступление РФ под Авдеевкой облегчают судьбу Донецка

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) пытаются сдержать наступление российской армии в районе Авдеевки, на этом фоне интенсивность обстрелов Донецка сократилась, сообщил советник врио руководителя ДНР Ян Гагин.

По его словам, украинские боевики растягивают военную технику на Авдеевском направлении, ведь Киев приказал им остановить продвижение РФ. Он отметил, что ВСУ по-прежнему наносят удары по Донецку, но их количество существенно уменьшилось, если сравнивать с летним периодом.

"И это реально заметно", — подтвердил Гагин в беседе с РИА Новости.

Ранее стало известно, что российская авиация нанесла бомбовые удары по позициям украинских националистов в Авдеевке.