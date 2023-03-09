Над Киевом стоит столб дыма. Поступила информация, что пожар начался после удара по ТЭЦ.
По всей вероятности, это ТЭЦ №5. Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Сегодня, 9 марта, рано утром был нанесён очередной удар по украинским объектам. Взрывы уже прогремели во многих областях Украины. В энергосистеме наблюдаются сбои, задерживаются поезда.
Аварийные отключения электроэнергии наблюдаются в Харькове, Одессе, Львове, Днепропетровске. В Харькове около 15 прилётов ракет и беспилотников, в основном, по объектам энергетики.
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В ходе воздушного боя уничтожены украинские лётчики, проходят их похороны в Киеве.