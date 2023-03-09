Ходаковский допустил прорыв войск ВСУ через границы России

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Войска ВСУ, усиленные техникой западных союзников, могут попытаться прорваться через границы России. Такой вариант развития событий спрогнозировал командир батальона "Восток" Александр Ходаковский.

Он отметил, что сейчас ведутся рассуждения на тему форсирования Днепра. Запад поставляет средства для наведения понтонных переправ, допускается осушение реки Украиной. Однако эксперт уверен, что основной удар придётся на другое направление.

По мнению Ходаковского, нужно приложить усилия, чтобы обезопасить границы Российской Федерации. Эксперт не исключил реализации сценария, при котором "особо зарвавшиеся захотят перемахнуть через ленточку для создания ажиотажа".