Запад продолжает оказывает военную помощь Украине. Журнал The Economist пишет, что поток оружия на Украину превратился из ручейка в реку.
На данный момент всё внимание сосредоточено на битве за Бахмут (Артёмовск), однако вскоре оно будет обращено на контрнаступление ВСУ, которое может начаться в апреле. Дания, Германия, Нидерланды собираются поставить не менее 100 танков Leopard 1A5 для ВСУ. Великобритания планирует отправить роту из 14 Challenger-2. Польша собирается оснастись Украину 60-ю модернизированными Т-72.
Кроме того, Киев получает разные БМП: как устаревшие машины, так и американские Stryker и Bradley. Соединённые Штаты пообещали 31 M1A2 Abrams.
"Поток оружия превратился из ручейка в поток", — подчёркивает журнал.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Командование ВСУ считает, что расстрелянным на камеру боевиком ВСУ является Тимофей Шадура.