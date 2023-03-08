The Economist: страны Запада резко нарастили поставки оружия на Украину для наступления ВСУ весной 2023 года

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Запад продолжает оказывает военную помощь Украине. Журнал The Economist пишет, что поток оружия на Украину превратился из ручейка в реку.

На данный момент всё внимание сосредоточено на битве за Бахмут (Артёмовск), однако вскоре оно будет обращено на контрнаступление ВСУ, которое может начаться в апреле. Дания, Германия, Нидерланды собираются поставить не менее 100 танков Leopard 1A5 для ВСУ. Великобритания планирует отправить роту из 14 Challenger-2. Польша собирается оснастись Украину 60-ю модернизированными Т-72.

Кроме того, Киев получает разные БМП: как устаревшие машины, так и американские Stryker и Bradley. Соединённые Штаты пообещали 31 M1A2 Abrams.

"Поток оружия превратился из ручейка в поток", — подчёркивает журнал.