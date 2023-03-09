Генерал ВСУ Попко: по Киеву нанесён удар аэробалистической ракетой типа "Кинжал"

Российские военные нанесли ночью удар по Киеву, по предварительной информации, аэробалистической ракетой типа "Кинжал". Она попала в объект инфраструктуры. Об этом заявил в своих соцсетях глава Киевской городской военной администрации (КГВА) генерал-полковник вооружённых сил Украины (ВСУ) Сергей Попко.

По его словам, во время сегодняшней массированной атаки Россия применила практически все типы своего воздушного вооружения.

Масштабный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины был нанесён 9 марта. Взрывы прогремели во многих городах, в том числе и в Киеве. Информацию об этом подтвердил мэр украинской столицы Виталий Кличко.