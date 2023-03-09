Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Генерал ВСУ Попко: по Киеву нанесён удар аэробалистической ракетой типа "Кинжал"
Марков: Запад хочет сделать из Грузии кавказскую Украину
РИА Новости: украинцы "выкопали" Чёрное море и взорвали газопровод "Северный поток" в Балтийском
Медведев: США доказывают, что "Северные потоки" взорвали одиночки-шизофреники из Украины
Зеленский поспорил c США о подготовке лётчиков ВСУ к полётам на истребителях
Балицкий: военные РФ готовы к отражению контрнаступления ВСУ в Запорожской области
Колясников: В Грузии начался Майдан чётко по лекалам Украины 2014 года
Над Киевом столб дыма, ракетным ударом уничтожена ТЭЦ
MDR: восточные немцы оскорбляют и нападают на украинских беженцев, портят им машины

Кличко подтвердил ракетную атаку на Киев и экстренные отключения энергоснабжения

0:52
Силовые структуры

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию о ракетной атаке на украинскую столицу.

Кличко подтвердил ракетную атаку на Киев и экстренные отключения энергоснабжения

В своих соцсетях он отметил, что взрывы прогремели в Голосеевском районе. По его словам, к месту ЧП направлены все экстренные службы.

"Из-за ракетной атаки энергетики применили технологические экстренные отключения энергоснабжения", — уточнил Кличко.

Как пояснил градоначальник, в эти минуты около 15% потребителей остаются без света в Киеве.

Ранее российский телеведущий Руслан Осташко сообщил, что утром 9 марта ВКС РФ нанесли массированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. При этом он добавил, что украинские системы противовоздушной обороны (ПВО) не справились с атакой.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
В Киеве хоронят украинских лётчиков

В ходе воздушного боя уничтожены украинские лётчики, проходят их похороны в Киеве.

РВ: в Киеве похоронили лётчиков ВВСУ, ликвидированных в схватке с ВКС РФ
Божена Рынска показала шикарный дом Познера в центре Москвы: арку превратил в личный гараж
В Сети появилось фото пятиэтажного дома Познера на Пречистенке: На двух этажах живёт сам
Военкоры показали видео разбитой бронетехники ВСУ под Бахмутом
США нервничают из-за "сюрприза" РФ — Sohu
Жизнь под землёй — реальность или утопия? Ирина Шлионская Женщины мира: за что боролись? Вячеслав Шпаковский Движение "Талибан"*: лидер-"невидимка" под огнём критики Александр Трубин
Американский разведчик заявил о финальной стадии конфликта на Украине
Поток оружия на Украину превратился из ручейка в реку — The Economist
Генерал ВСУ заявил о готовящейся ловушке для армии России
Генерал ВСУ заявил о готовящейся ловушке для армии России
Последние материалы
Марков: Запад хочет сделать из Грузии кавказскую Украину
РИА Новости: украинцы "выкопали" Чёрное море и взорвали газопровод "Северный поток" в Балтийском
Медведев: США доказывают, что "Северные потоки" взорвали одиночки-шизофреники из Украины
Зеленский поспорил c США о подготовке лётчиков ВСУ к полётам на истребителях
Балицкий: военные РФ готовы к отражению контрнаступления ВСУ в Запорожской области
Колясников: В Грузии начался Майдан чётко по лекалам Украины 2014 года
Кличко подтвердил ракетную атаку на Киев и экстренные отключения энергоснабжения
Авто Джейсона Стэйтема: он покупает машины "для себя", но они должны быть особенными
Над Киевом столб дыма, ракетным ударом уничтожена ТЭЦ
MDR: восточные немцы оскорбляют и нападают на украинских беженцев, портят им машины
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников