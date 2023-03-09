Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию о ракетной атаке на украинскую столицу.
В своих соцсетях он отметил, что взрывы прогремели в Голосеевском районе. По его словам, к месту ЧП направлены все экстренные службы.
"Из-за ракетной атаки энергетики применили технологические экстренные отключения энергоснабжения", — уточнил Кличко.
Как пояснил градоначальник, в эти минуты около 15% потребителей остаются без света в Киеве.
Ранее российский телеведущий Руслан Осташко сообщил, что утром 9 марта ВКС РФ нанесли массированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. При этом он добавил, что украинские системы противовоздушной обороны (ПВО) не справились с атакой.
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