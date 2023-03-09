Военный эксперт Владислав Шурыгин поделился своими мыслями относительно анонсируемого Украиной весеннего наступления.
Аналитик считает, что вести его ВСУ будут не по привычной схеме медленного "прогрызания" обороны, а по американским стандартам, что предполагает максимальное огневое превосходство и таранные удары на наиболее подходящих направлениях.
Американские советники именно поэтому торопят командование ВСУ с наступлением, объяснил эксперт в своём Telegram-канале.
По его мнению, необходимо быть готовым к тому, что ВСУ могут перебросить силы с любого направления туда, где проявится успех раньше. В качестве примера Шурыгин привёл наступление в сентябре под Харьковом. Начиналось оно как вспомогательное, а основным стало по мере развития, заключил он.
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