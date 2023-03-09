Шурыгин: наступление ВСУ будет вестись не по привычной схеме, а по американским стандартам

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный эксперт Владислав Шурыгин поделился своими мыслями относительно анонсируемого Украиной весеннего наступления.

Аналитик считает, что вести его ВСУ будут не по привычной схеме медленного "прогрызания" обороны, а по американским стандартам, что предполагает максимальное огневое превосходство и таранные удары на наиболее подходящих направлениях.

Американские советники именно поэтому торопят командование ВСУ с наступлением, объяснил эксперт в своём Telegram-канале.

По его мнению, необходимо быть готовым к тому, что ВСУ могут перебросить силы с любого направления туда, где проявится успех раньше. В качестве примера Шурыгин привёл наступление в сентябре под Харьковом. Начиналось оно как вспомогательное, а основным стало по мере развития, заключил он.