Шурыгин: ВСУ будут готовы перейти в наступление уже к середине апреля

За последние три недели главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и оперативная группа украинского Генштаба дважды выезжали в Польшу, где проходили командные тренировки и отрабатывались различные варианты будущего наступления. Сейчас над манёврами ВСУ работают лучшие военачальники НАТО, чтобы создать эффективный "план разгрома" российской армии. Об этом заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.

"Главными элементами нового плана станут тактическая внезапность в выборе места и момента начала наступления, максимальная быстрота прорыва российской обороны и комплексное подавление системы боевого управления ВС РФ", — указал он в своём Telegram-канале.

Именно для этого Запад поставляет на Украину высокоточные ракеты для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, отметил Шурыгин. Кроме того, заканчивается переброска обученных подразделений из Британии, Польши и Германии в Киев.

"Первая бригада "эрзац-страйк", на БТР М-113 и БМП "Бредли" прошла боевое слаживание и перебрасывается в район сосредоточения. Ещё три таких же бригады находятся на конечном этапе формирования и боевого слаживания", — заявил эксперт.

Шурыгин пришёл к выводу: ВСУ будут готовы перейти в масштабное наступление к середине апреля. В это время начнётся установление ясной погоды, которая поспособствует активным боевым действиям.