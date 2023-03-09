Экономист Занин: за обеспечение ВС РФ генералы должны отвечать погонами и свободой

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Существующая конкурсная система снабжения Вооружённых сил РФ построена на абсолютной безответственности, заявил кандидат экономических наук Валентин Занин.

"Военным выделяют деньги, они объявляют конкурсы, отдают заказ тому, кто установил меньшую цену. Потом за эту цену исполнитель, разумеется, делает какое-то дешёвое дерьмо", — подчеркнул он в интервью изданию argumenti.ru.

Именно это, по словам экономиста, во время боевых действий приводит к различным недостачам и гибели солдат.

Занин уверен, что российские власти должны вернуть советскую практику, когда за снабжение войск подразумевалась персональная ответственность.

"Назначен полковник Петров на поставку бронежилетов. Значит должен найти изготовителей, оценить качество и цену вопроса. А если бронежилеты окажутся некачественными, то уже не сошлёшься на конкурс, а сядешь прямиком в тюрьму", — резюмировал эксперт.