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Спикер ВСУ Игнат высказался о ночной ракетной атаке на Украину: не припоминаю подобного

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Силовые структуры

Представитель командования Воздушных сил вооружённых сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат прокомментировал сегодняшний ночной ракетный удар.

Спикер ВСУ Игнат высказался о ночной ракетной атаке на Украину: не припоминаю подобного

"Это такая атака… Не припоминаю, если честно, чтобы такое было", — заявил спикер в эфире украинского ТВ.

Он также подтвердил, что Россия впервые применила для удара по Украине сразу шесть ракет "Кинжал". Ни одну из них не удалось сбить.

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный назвал количество выпущенных сегодня ночью российскими военными ракет разного базирования.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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