Россия этой ночью выпустила по Украине 81 ракету разного базирования. Об этом заявил главком ВСУ Валерий Залужный.
По его словам, российские военные совершили 28 пусков крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555, 20 пусков ракет "Калибр" морского базирования, по 6 пусков X-22 и Х-47 "Кинжал".
Залужный также утверждает, что были прилёты управляемых авиационных ракет, зенитных управляемых ракет С-300 и восьми беспилотников-камикадзе "Герань". Главком добавил, что из 48 крылатых ракет ПВО сбила 34.
Отметить, если верить этим цифрам, как минимум 39 российских ракет поразили свои цели.
Ранее генерал-полковник ВСУ Сергей Попко заявил, что по Киеву был нанесён удар аэробаллистической ракетой типа "Кинжал".
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