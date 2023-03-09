Главком ВСУ Залужный: ночью Россия выпустила по Украине 81 ракету разного базирования

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Россия этой ночью выпустила по Украине 81 ракету разного базирования. Об этом заявил главком ВСУ Валерий Залужный.

По его словам, российские военные совершили 28 пусков крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555, 20 пусков ракет "Калибр" морского базирования, по 6 пусков X-22 и Х-47 "Кинжал".

Залужный также утверждает, что были прилёты управляемых авиационных ракет, зенитных управляемых ракет С-300 и восьми беспилотников-камикадзе "Герань". Главком добавил, что из 48 крылатых ракет ПВО сбила 34.

Отметить, если верить этим цифрам, как минимум 39 российских ракет поразили свои цели.

Ранее генерал-полковник ВСУ Сергей Попко заявил, что по Киеву был нанесён удар аэробаллистической ракетой типа "Кинжал".