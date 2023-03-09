Власти Ивано-Франковской области заявили об ударе по энергообъекту в ходе ракетной атаки

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Энергетический объект повреждён в Ивано-Франковской области в результате ночной ракетной атаки на критическую инфраструктуру Украины, сообщают власти региона.

По словам руководителя областной государственной администрации Светланы Онищук, жертв и пострадавших не выявлено.

"К сожалению, есть ракетные попадания в области по энергетическому объекту", — подчеркнула чиновница в видеообращении к жителям региона.

Утром 9 марта российский телеведущий Руслан Осташко заявил о массированном ударе Воздушно-космических сил РФ по объектам критической инфраструктуры Украины. Взрывы прогремели в Харьковской, Киевской, Хмельницкой, Ивано-Франковской областях, а также в подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области.

В Минобороны России ещё не комментировали информацию по поводу атаки.