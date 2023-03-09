Энергетический объект повреждён в Ивано-Франковской области в результате ночной ракетной атаки на критическую инфраструктуру Украины, сообщают власти региона.
По словам руководителя областной государственной администрации Светланы Онищук, жертв и пострадавших не выявлено.
"К сожалению, есть ракетные попадания в области по энергетическому объекту", — подчеркнула чиновница в видеообращении к жителям региона.
Утром 9 марта российский телеведущий Руслан Осташко заявил о массированном ударе Воздушно-космических сил РФ по объектам критической инфраструктуры Украины. Взрывы прогремели в Харьковской, Киевской, Хмельницкой, Ивано-Франковской областях, а также в подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области.
В Минобороны России ещё не комментировали информацию по поводу атаки.
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