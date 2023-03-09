Киев: Вашингтон доводит дело до котла под Славянском

Вашингтон толкает Киев на контрнаступление, чтобы потом заставить его сесть за стол переговоров с Кремлём с учётом текущего положения дел в СВО.

Об этом сообщил киевский политолог Дмитрий Корнейчук. Запад при этом не дает ВСУ всего, что необходимо для успешности этого наступления.

Установку эту США не скрывают, и Украина должна начать большое контрнаступление и в зависимости от успехов будет решаться, сколько ВСУ смогут отвоевать территорий, когда киевскую власть пинками принудят к переговорам, чем западные политики занимаются.

"Мы понимаем, что, говоря "идите в контрнаступление", не дают необходимое количество нам оружия. То есть, с одной стороны, говорится: "Вы идите прямо сейчас, отвоевывайте, но танки вы получите, американские, в конце этого года, а, может, даже в следующем году, самолетов не будет". "Хаймарсы" никто не дает, а это — базовые вещи, которые необходимы для успешного контрнаступления", — в эфире видеоблога сказал эксперт.

По его мнению, между РФ и Штатами есть договорённости, по которым армия России установит контроль над водоканалом под Донецком и конфликт заморозят.

Может получиться, что ВСУ отойдут от Артёмовска, дальше ВС РФ идут в сторону Славянска и там начинаются котлы, при этом Киев пытается начать контрнаступление в Запорожской области, после чего всё заканчивается чем-то плачевным, подытожил Корнейчук.