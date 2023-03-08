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Армия РФ на левом берегу Днепра в Херсонской области усиливает фортификационные сооружения

0:39
Силовые структуры

Российская армия в Херсонской области усиливает фортификационные сооружения на левом берегу Днепра.

Армия РФ на левом берегу Днепра в Херсонской области усиливает фортификационные сооружения

Об этом сообщает издание ТАСС.

Усиление фортификации нужно для того, чтобы они легко выдерживали попадания из миномётов и ствольной артиллерии. Российский военный с позывным "Физрук" рассказывает, что работы проводятся в перерывах между обстрелами националистов.

"Если днём происходит обстрел, то начинаем с сумерками", — отметил боец.

Ранее военный блогер Юрий Подоляка рассказал о новых бомбах ВС РФ, которые вызвали панику в ВСУ.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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