Армия РФ на левом берегу Днепра в Херсонской области усиливает фортификационные сооружения

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Российская армия в Херсонской области усиливает фортификационные сооружения на левом берегу Днепра.

Об этом сообщает издание ТАСС.

Усиление фортификации нужно для того, чтобы они легко выдерживали попадания из миномётов и ствольной артиллерии. Российский военный с позывным "Физрук" рассказывает, что работы проводятся в перерывах между обстрелами националистов.

"Если днём происходит обстрел, то начинаем с сумерками", — отметил боец.

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