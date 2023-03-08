Российская армия в Херсонской области усиливает фортификационные сооружения на левом берегу Днепра.
Об этом сообщает издание ТАСС.
Усиление фортификации нужно для того, чтобы они легко выдерживали попадания из миномётов и ствольной артиллерии. Российский военный с позывным "Физрук" рассказывает, что работы проводятся в перерывах между обстрелами националистов.
"Если днём происходит обстрел, то начинаем с сумерками", — отметил боец.
Ранее военный блогер Юрий Подоляка рассказал о новых бомбах ВС РФ, которые вызвали панику в ВСУ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Командование ВСУ считает, что расстрелянным на камеру боевиком ВСУ является Тимофей Шадура.