Польские наёмники начали заселяться в украинские сёла на границе с Брянской областью. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, ссылаясь на слова местных жителей.
Десятки поляков появились на северо-востоке Украины вместе с подразделениями украинской армии. Боевики ВСУ должны были выгнать мирных жителей из домов и прогнать их в сторону Европы. Часть местных последовала совету, другие решили бежать в Россию объездными путями.
По мнению жителей, киевское руководство готовит на границе базы c польскими наёмниками.
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