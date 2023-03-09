Mash: польские наёмники начали заселяться в украинские сёла на границе с Брянской областью

0:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Польские наёмники начали заселяться в украинские сёла на границе с Брянской областью. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, ссылаясь на слова местных жителей.

Десятки поляков появились на северо-востоке Украины вместе с подразделениями украинской армии. Боевики ВСУ должны были выгнать мирных жителей из домов и прогнать их в сторону Европы. Часть местных последовала совету, другие решили бежать в Россию объездными путями.

По мнению жителей, киевское руководство готовит на границе базы c польскими наёмниками.