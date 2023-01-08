Офицер ЗВО: наёмники и боевики ВСУ под Кременной прикрываются мобилизованными

Иностранные наёмники и силы специальных операций (ССО) Украины прикрываются своими мобилизованными и находятся на второй линии обороны в районе Кременной. Об этом заявил офицер Западного военного округа (ЗВО).

По словам военнослужащего, украинская армия выстроила линию обороны в три эшелона, расстояние между которыми составляет около 300 метров. В первой линии находятся мобилизованные солдаты, вторая линия состоит из боевиков ССО и наёмников, третья линия — снова мобилизованные.

"Они восстанавливают свою боеспособность и готовятся к дальнейшему прорыву. Их артиллерия, танки, и уже подключилась армейская авиация их, начали, восполняя ситуацию с небоеспособностью первой линии, работать по нашим опорным пунктам", — отметил военный в беседе с РИА Новости.