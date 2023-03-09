Кадыров: чеченские бойцы в зоне СВО создали дрон-камикадзе для точечных атак на ВСУ

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военнослужащие из батальона "Запад-Ахмат" Министерства обороны России создали свой дрон-камикадзе для точечных атак на позиции и технику Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом заявил руководитель Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, чеченские бойцы постоянно ищут способы, позволяющие эффективно решать задачи спецоперации.

"Одной из последний разработок наших умельцев стал собственный дрон-камикадзе", — подчеркнул Кадыров.

В своих соцсетях он опубликовал видеозапись, на которой продемонстрировано использование беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Политик добавил, что дрон лёгок в применении. Кадыров выразил благодарность солдатам, которые "буквально на коленке" создают военную технику в зоне проведения спецоперации.

Ранее глава Чечни призвал ввести военное положение в ряде российских регионов после атаки ВСУ на Брянскую область.