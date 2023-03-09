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Кадыров: чеченские бойцы в зоне СВО создали дрон-камикадзе для точечных атак на ВСУ

1:01
Силовые структуры

Военнослужащие из батальона "Запад-Ахмат" Министерства обороны России создали свой дрон-камикадзе для точечных атак на позиции и технику Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом заявил руководитель Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров: чеченские бойцы в зоне СВО создали дрон-камикадзе для точечных атак на ВСУ

По его словам, чеченские бойцы постоянно ищут способы, позволяющие эффективно решать задачи спецоперации.

"Одной из последний разработок наших умельцев стал собственный дрон-камикадзе", — подчеркнул Кадыров.

В своих соцсетях он опубликовал видеозапись, на которой продемонстрировано использование беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Политик добавил, что дрон лёгок в применении. Кадыров выразил благодарность солдатам, которые "буквально на коленке" создают военную технику в зоне проведения спецоперации.

Ранее глава Чечни призвал ввести военное положение в ряде российских регионов после атаки ВСУ на Брянскую область. 

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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