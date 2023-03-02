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Кадыров призвал ввести военное положение в регионах РФ после нападения на Брянскую область

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Силовые структуры

В некоторых регионах России следует ввести военное положение с максимальным уровнем реагирования вместо ныне установленного среднего. С таким предложением выступил глава Чечни Рамзан Кадыров после нападения террористов на Брянскую область, сообщает EADaily.

Кадыров призвал ввести военное положение в регионах РФ после нападения на Брянскую область

Политик отметил, что для местных жителей это может причинить определённые неудобства, но зато обеспечит их безопасность.

По мнению Кадырова, необходимо со всеми участниками вылазки в Брянскую область разобраться "самым суровым образом, максимально жёстко и даже жестоко".

Ранее обозреватель "МК" напомнил о словах президента РФ Владимира Путина о террористах и предрёк лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому судьбу Шамиля Басаева.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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