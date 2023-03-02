В некоторых регионах России следует ввести военное положение с максимальным уровнем реагирования вместо ныне установленного среднего. С таким предложением выступил глава Чечни Рамзан Кадыров после нападения террористов на Брянскую область, сообщает EADaily.
Политик отметил, что для местных жителей это может причинить определённые неудобства, но зато обеспечит их безопасность.
По мнению Кадырова, необходимо со всеми участниками вылазки в Брянскую область разобраться "самым суровым образом, максимально жёстко и даже жестоко".
Ранее обозреватель "МК" напомнил о словах президента РФ Владимира Путина о террористах и предрёк лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому судьбу Шамиля Басаева.
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